Через путепровод в районе станции МЦК "Андроновка" в Москве начнут ездить автобусы

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Автобусы №59, 759 и 859 изменят свои маршруты на Юго-Востоке Москвы и начнут ездить по новому путепроводу над железнодорожными путями в районе станции МЦК "Андроновка". Об этом сообщается в четверг в официальном Twitter ГУП "Мосгортранс".

"Завтра (29 мая) по путепроводу через МЦК в районе Андроновки начнут ходить автобусы №59, 759 и 859. 859 поедет дальше - по улице Пруд-Ключики до улицы Генерала Яковлева", - говорится в публикации.

Ранее в четверг было открыто движение по новому путепроводу через пути Московского центрального кольца от улицы Пруд Ключики до улицы 1-й Фрезерной. Путепровод обеспечит транспортную связь между Лефортово и Нижегородским районами.