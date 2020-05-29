За неделю работодатели в Москве аннулировали более 60 тыс. пропусков своих сотрудников

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Работодатели аннулировали более 60 тыс. цифровых пропусков своих сотрудников, воспользовавшись сервисом управления пропусками в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте информационных технологий города Москвы.

"Сервис управления пропусками был создан в том числе с учетом пожеланий самих работодателей, которым важно видеть полную картину: кто из сотрудников оформил пропуск и кому действительно необходимо пользоваться им для поездок на работу. Кроме того, теперь работодатели могут сами выявлять людей, которые получили пропуск на ИНН их организации, но при этом не являются ее сотрудниками. За неделю работодатели аннулировали более 60 тыс. цифровых пропусков своих сотрудников", - рассказали в пресс-службе департамента.

Сервис управления цифровыми пропусками для работодателей был запущен 21 мая. Он позволяет просмотреть полный список пропусков, выписанных на ИНН конкретной организации, а также самостоятельно аннулировать пропуска и добавлять новые.

Ранее указом мэра Москвы действие режима повышенной готовности продлено до 14 июня. Все действующие рабочие пропуска будут продлены до этой даты автоматически. Оформить новые пропуска горожане по-прежнему могут на nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 или по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

"Сервис "Цифровые пропуска" в личном кабинете юрлица на mos.ru дает возможность самим работодателям централизованно оформить пропуска для всех сотрудников, которым действительно необходимо очно присутствовать на рабочем месте. Если у работодателя возникают сложности в получении пропусков, он может получить необходимую помощь на портале i.moscow", - пояснили в департаменте информационных технологий.

Кроме того, теперь оформить рабочий пропуск самостоятельно сотрудники могут только с указанием российского паспорта. Иностранным гражданам и тем, кто использует другой документ, удостоверяющий личность, для получения рабочего пропуска необходимо обратиться к работодателю. Он сможет оформить для них пропуска в личном кабинете юрлица на mos.ru.