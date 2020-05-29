Над Москвой 24 июня пролетят 75 самолетов и вертолетов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты примут участие в параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"В параде в Москве примут участие пешая и механизированная колонны, а также летный состав. В ней (воздушной части парада) примут участие 75 воздушных судов", - сказал он.

9 мая над Москвой пролетели 55 самолетов, в том числе четыре авиакомплекса "Кинжал" и четыре Су-57, а также 20 вертолетов. В состав парадной авиагруппы также вошли воздушный радар А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. В группу были включены истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты - Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н.

Салюков также отметил, что в состав механизированной колонны вошли 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Впервые по Красной площади пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс "Бал".

"Вся эта техника сейчас находится в Алабине, мы ее оставили там после первого этапа подготовки и законсервировали. По мере прибытия водителей и механиков-водителей на следующей неделе она будет расконсервирована, и личный состав механизированной колонны приступит к занятиям", - сказал главком.