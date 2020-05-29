В отношении загоравших на крыше банка в Москве составили протоколы за нарушение изоляции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полиция составила протоколы по статье о нарушении самоизоляции КоАП Москвы в отношении молодых людей, загоравших на крыше банка в центре города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

"27 мая в полицию поступило сообщение от жителей дома на Земляном валу о скоплении граждан на крыше пристройки к дому и нарушении ими режима самоизоляции, действующего в Москве. При проверке информации в одной из квартир, имеющей выход на крышу, сотрудники полиции выявили 13 человек, не соблюдавших установленные ограничительные меры и создававших угрозу распространения вируса. Нарушители были доставлены в полицию, где на них составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы")", - сказали в полиции. Там подчеркнули, что правонарушителям грозит штраф до 4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 13 человек по адресу: Земляной Вал, 41, строение 1. "В ходе разбирательства выяснилось, что это здание того же банка, где в минувшую субботу произошел захват заложников", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.