Спортсменам для поездок на тренировки в Москве с 1 июня нужны рабочие пропуска

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спортсмены для поездок по Москве на тренировочные объекты, которые откроются с 1 июня, должны будут оформить рабочий пропуск, указав ИНН спортивной организации. Для передвижения по столице пешком пропуска оформлять не нужно, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня открываются стадионы для тренировок сборных команд столицы и России.

"Тренировки на спортивных объектах [с 1 июня] разрешены для профессиональных спортсменов - членов сборных команд России или Москвы, а также спортсменов профессиональных спортивных клубов. Для поездок на личном или общественном транспорте им необходимо оформить рабочий пропуск, указав ИНН спортивной организации, членами которой они являются. Если спортсмены будут передвигаться по городу пешком, им цифровые пропуска не нужны", - сообщили в департаменте.

Там уточнили, что руководители спортивной организации могут самостоятельно оформить пропуска для спортсменов, воспользовавшись сервисом управления цифровыми пропусками в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. Позже мэр города Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве на личном и общественном транспорте введены специальные цифровые пропуска, с 15 апреля их наличие стало обязательным. Получить цифровой пропуск можно для поездок на работу, посещения медицинской организации, волонтерской деятельности и иных целей, не противоречащих правилам и ограничениям, установленным указом мэра. Также предусмотрена регистрация автомобилей и транспортных карт для горожан, которые могут передвигаться по городу с использованием служебного удостоверения.