Гидрометцентр сообщил об аномальном похолодании в Москве на следующей неделе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Похолодание придет в Москву в понедельник, 1 июня. Жителей столицы ждет апрельская погода, так как температурный фон будет ниже нормы на 4-5 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если в воскресенье температура немного понизится, градусов на пять, то в понедельник понижение будет гораздо более выраженным. Температурный фон больше будет соответствовать концу апреля. Температура будет ниже нормы на 4-5 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такая низкая температура в Москве сохранится в столице минимум до среды.

По данным Гидрометцентра, в пятницу днем в Москве ожидается 17-19 градусов тепла, в субботу - 23-25 градусов тепла, в воскресенье - 17-19 градусов тепла, в понедельник и вторник - 10-15 градусов тепла, в среду - 14-19 градусов тепла.