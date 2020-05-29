Сильный дождь с грозой и до 19 градусов тепла ожидаются в Москве 29 мая

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Облачная погода, сильный дождь с грозой и градом в отдельных районах и до плюс 19 градусов ожидаются в столице в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 17-19 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. В связи с ухудшением погодных условий в Московском регионе 29 мая объявлен оранжевый уровень опасности.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.