Эксперты подтвердили историческую ценность здания театра "Модерн" в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия подтвердили архитектурную и историческую ценность здания театра "Модерн" в столице на Спартаковской площади, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Эксперты утвердили предмет охраны данного памятника архитектуры. Любые работы в здании, в том числе реставрация, могут проводиться лишь в строгом соответствии с этим заключением специалистов. В предмет охраны вошли высотность дома, размер и форма окон и дверей, их расположение на фасаде, пилястры, лопатки, венчающие и междуэтажные карнизы, пояс модульонов (архитектурные детали s-образной формы, напоминающие кронштейны - прим. ТАСС)", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Театр, построенный в 1911 году в стиле московский модерн, представляет собой трехэтажное здание г-образной формы с ризалитом, аттиками (декоративными стенками) и подвальными помещениями. Его отличительные особенности - сферический купол на крыше и двусветный парадный зал со стенами высотой в два этажа, которые не разделены перекрытием и двумя рядами окон, деревянные двери парадного входа с резным декором. Одна из частей строения выходит на Спартаковскую площадь, другая - на Переведеновский переулок.

По словам Емельянова, ценным признан лепной декор, украшающий здание как снаружи, так и изнутри. Это в том числе орнаментальные фризы, барельефы, розетки, фестоны, венки. В предмет охраны были включены капитальные конструкции здания, перекрытия, расположение помещений, интерьеры и лестницы, материалы, применявшиеся в строительстве и отделке.

Дом, в котором сейчас располагается театр, был возведен архитектором Капитолием Дулиным для хлебной биржи - места торговли зерном. Сразу после революции 1917 года в здании разместили Дом коммунистического воспитания, который позже переименовали в Бауманский детский дом культуры. В 1918-1920 годах здесь выступал на различных собраниях и митингах Владимир Ленин. Долгое время во дворце культуры работали театральный и хореографический кружки, а также кружки кройки и шитья, авиамоделирования, хорового пения и рисования. В наши дни здание занимает театр "Модерн".