В Москве 645 частных детсадов могут временно не платить за аренду городского имущества

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 640 частных детских садов и школ в Москве могут не платить за аренду городского имущества на период приостановки своей деятельности из-за пандемии, 66 из них уже воспользовались этой возможностью. Об этом в пятницу сообщается на сайте столичной мэрии.

"Такую льготу смогут получить 645 организаций на общую сумму более 400 миллионов рублей. Сейчас к нам за поддержкой обратились и получили помощь уже 66 частных детских садов и школ, они освобождены от уплаты аренды до 1 июля этого года. Общая площадь помещений, по которым предоставлена льгота, - 95 тыс. кв. м, а земельных участков - 4,3 гектара", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также отмечается, что порядка 176 частных учреждений в сфере образования в Москве получают поддержку в виде различных льготных ставок аренды городских помещений и земельных участков. Среди них программа "Объект образования за рубль", арендная ставка 0,05% от кадастровой стоимости за городскую землю.

"Благодаря этому частные образовательные организации ежегодно экономят на аренде порядка 1,9 млрд рублей", - приводятся слова главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана.