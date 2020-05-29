Затмение Венеры смогут увидеть жители России в июне

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Жители России 19 июня в дневные часы смогут понаблюдать затмение Венеры, когда ее закроет Луна. Об этом говорится в пятницу на официальном сайте Московского планетария.

"Девятнадцатого июня состоится затмение (покрытие) Венеры Луной при дневной видимости в России в 12:00 по Московскому времени", - говорится в сообщении.

По сообщению специалистов Московского планетария, также 5 июня должно пройти полутеневое затмение Луны, которое будет видно из европейской части России, а 21 июня - кольцеобразное затмение Солнца. Однако с территории России будут видны лишь частные его фазы. Кроме того, наблюдать кольцеобразное затмение можно будет из Азии, Африки, а также Тихого океана.