В больнице №15 им. Филатова в Москве лечатся 620 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 1 080 человек проходят лечение в городской клинической больнице №15 им. Филатова в Москве, среди них 620 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в соцсети Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

Больница им. Филатова, наряду с инфекционной клинической больницей №2 (ИКБ-2), а также новым комплексом в поселении Вороновском, является одним из базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией в столице.

"На утро 29 мая всего на лечении находятся 1 082 человека, из них с диагнозом "внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии" - 1 030. В их числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 620, из них беременных и родильниц - 30", - написал Вечорко. По его данным, в реанимации находятся 145 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 45 пациентов. Всего за сутки выписаны 147 человек, поступили 119.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 29 мая в медучреждении проходят лечение 526 человек, из них с коронавирусом 244 пациента, восемь человек находятся в реанимации, к аппаратам ИВЛ подключены пятеро. За сутки в ИКБ-2 поступили 49 человек, из них 23 с коронавирусом. Выписаны 57 человек, из них 33 прошли лечение от коронавирусной инфекции.

Кроме того, для лечения пациентов с коронавирусом был создан специальный центр в Боткинской больнице, под него переоборудовали семиэтажный 21-й корпус. "За месяц работы центр принял более 400 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Порядка 300 пациентов успешно прошли лечение и уже выписаны из стационара. COVID-центр Боткинской больницы рассчитан на 125 коек, из них 25 реанимационных", - сообщила пресс-служба департамента здравоохранения города.

В Москве отмечена наиболее сложная ситуация с коронавирусом, которая в последнее время улучшается, в частности, за последние сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых случаев и составило 3 474 человека против 2 332 соответственно. Всего в городе заразились 175 829 человек, выздоровели из них 74 725, умерли 2 330. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.