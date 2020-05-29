Станцию московского метро "Университет Дружбы Народов" оформят в голубых и зеленых тонах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Строящуюся станцию Коммунарской линии столичного метро "Университет Дружбы Народов" оформят в голубых и зеленых тонах, символизирующих весну и молодость, а также разместят мозаичное панно с изображением студентов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Москомархитектуры.

Станция откроется на границе районов Обручевский и Коньково, на пересечении улиц Академика Опарина и Миклухо-Маклая. Рядом расположены несколько крупных вузов, в том числе Российский университет дружбы народов (РУДН), Российский государственный геологоразведочный университет, Институт биоорганической химии РАН. Ее площадь составит порядка 14 тыс. кв. м.

"В шаговой доступности от станции "Университет Дружбы Народов" расположены крупные вузы, поэтому тема оформления станции связана с молодостью, легкостью и весной - потолок украсят кессоны, собранные из металлических профилей и выкрашенные изнутри в салатовые и голубые цвета. Встроенные светильники будут создавать неравномерную игру света, за счет чего весь образ приобретет динамичность. Рисунок кессонов будет повторен на путевых стенах, также похожие геометрические узоры украсят потолок кассового зала", - привели в прес-службе слова главного архитектора Москвы, первого зампредседателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова.

Он добавил, что потолок соберут из крупных алюминиевых элементов, два ряда колонн на платформе будут облицованы серым мрамором, а пол светло-серым гранитом. Отделка станции уже ведется. "Художественный облик станции дополнят мозаики из стекла, расположенные над эскалаторным спуском и в пешеходном переходе. Первая будет изображать студентов, вторая представляет собой композицию на тему дружбы народов. Их выполнят в фирменной гамме РУДН", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что открытие новой станции позволит тысячам студентов и научных сотрудников добираться до мест учебы и работы, не используя наземный транспорт.