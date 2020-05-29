Власти Москвы не будут вводить новые штрафы за отсутствие масок или перчаток на улицах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Масочно-перчаточный режим, который становится обязательным к соблюдению на улицах Москвы с 1 июня, не приведет к появлению новых штрафов, однако это не означает, что перестанет действовать ранее установленная административная ответственность за нарушение режима самоизоляции. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима на столичном транспорте будет равен 5 тыс. рублей, на улицах и в помещениях - 4 тыс. рублей, сообщил ТАСС в пятницу начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"С 1 июня жители должны носить маски в любых местах вне дома: по пути в магазин или на работу, на прогулках, при занятиях спортом на свежем воздухе. При посещении любых помещений обязательны не только маски, но и перчатки. Если житель города нарушит установленные требования, то может быть привлечен к административной ответственности. <...> За отсутствие маски на улице сотрудники полиции также могут оштрафовать на 4 тыс. рублей ", - сказал Данчиков.

Он добавил, что административная ответственность за нарушение масочного и перчаточного режима, установленного указом мэра Москвы, предусмотрена в столичном Кодексе об административной ответственности. "Когда мы все вместе выходим на улицу в средствах индивидуальной защиты, мы друг друга защищаем. Зачастую болезни могут проходить бессимптомно, и чтобы снизить риски заражения друг друга, необходимо носить маски и перчатки в транспорте, вновь открывающихся магазинах, на работе. Это уже мировая практика", - сказал Данчиков.