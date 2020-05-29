Облака над Москвой в день парада Победы разгонят в случае плохой погоды

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют разгон облаков над Москвой ко дню парада Победы 24 июня в случае высокой облачности, сообщил ТАСС в пятницу начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что авиация примет участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, всего планируют задействовать 75 самолетов и вертолетов.

"В случае, если погода будет неблагоприятной, то разгонять облака будут. Чистое небо необходимо для пролета группы авиации, это основное условие обеспечения безопасности авиационных перелетов, а также чтобы обеспечить возможность всем нам увидеть воздушную часть парада. Если погода будет хорошей, то деньги на разгон облаков потрачены не будут", - сказал Данчиков.

Начальник Главконтроля сообщил, что контракт на разгон облаков в Москве традиционно заключается сразу на несколько мероприятий на весь год. Сумму контракта 2020 года в 452 млн рублей могут пересмотреть в случае, если праздник или мероприятие, требующее безоблачной погоды, отменяется.

Ранее сообщалось, что, согласно информации портала госзакупок, московское городское специализированное управление по экспертизе, ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства заключило контракт на 451,83 млн рублей на разгон облаков в праздничные дни этого года: 1 мая, День Победы, День России и День города. Договор заключен с АНО "Агентство атмосферных технологий". Исполнитель должен будет использовать самолеты для "воздействия на облачные образования", чтобы погода в праздники была солнечной и без осадков.

О ситуации

Президент России Владимир Путин сообщил 16 апреля о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе парада на Красной площади. Он отметил, что шествие "Бессмертного полка" и парад пройдут в этом году в более поздние сроки. 28 апреля президент сообщил, что 9 мая состоится авиационный парад и дадут салюты в городах.

26 мая президент на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.