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Городские службы переведены в усиленный режим работы из-за непогоды в Москве

К дежурству привлекли 250 бригад и более 200 единиц техники

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Городские службы в связи с выпадением обильных осадков в Москве переведены в усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в пятницу.

"В связи с выпадением обильных и сверхнормативных осадков ГУП "Мосводосток" привлекло к дежурству 250 бригад и более 200 единиц техники, в том числе специализированной, для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях, остановках общественного транспорта и оперативного принятия мер в случае их образования", - говорится в сообщении.

ГУП "Мосводосток" обеспечивает эффективную работу ливневой канализации и ведет мониторинг технического состояния участков трубопровода по всей территории города.

"Городская система водоотведения находится в надлежащем техническом состоянии. В настоящее время бригады "Мосводосток" работают в штатном режиме, оперативно отрабатывая все обращения и заявки жителей", - подчеркнули в ведомстве.

Центральная диспетчерская служба ГУП "Мосводосток" круглосуточно принимает сообщения об обнаружении скоплений воды и заявки на вызов бригады по телефону: 8 (495) 657-87-03.

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