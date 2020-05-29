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Пожарные извещатели спасли более 50 человек за полтора года в Москве

За последние полтора года автономные пожарные извещатели сработали 35 раз, благодаря им спасли 57 человек, в том числе 36 детей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС и органов власти установили более 1,3 тыс. пожарных извещателей в домах многодетных семей в Москве, что помогло сохранить жизни более 50 человек. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС сообщил замначальника Главного управления - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Москве Максим Комаров.

"В общей сложности у нас за последние полтора года 35 [случаев срабатывания] автономных пожарных извещателей, установленных в квартирах. Благодаря им спасены 57 человек, в том числе 36 детей", - сказал он.

Всего в Москве в квартирах многодетных семей по инициативе МЧС, поддержанной властью, установлено 1 378 автономных пожарных извещателей. При возникновении возгорания прибор издает громкий звук, и люди должны покинуть квартиру. По этой же программе власти ремонтируют электроборудование в многодетных семьях, это сделано в 428 квартирах. "Выявлено более 300 нарушений требований пожарной безопасности в многоквартирных домах. Должностным лицам вынесено 348 предостережений о нарушениях в домах, где проживают многодетные семьи", - добавил Комаров.

Также МЧС проводит среди многодетных семей профилактические мероприятия, раздает памятки и агитационные материалы.

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