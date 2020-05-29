Власти Москвы рассказали о повышенном спросе на добровольное тестирование на коронавирус

В Москве с 27 мая ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции. Результаты теста показывают, переболел ли человек с коронавирусной инфекцией и начал ли у него вырабатываться иммунитет. Как сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, эти исследования выявили антитела к коронавирусу у 14% прошедших тестирование.

"В зависимости от того, как мы будем повышать производительность труда, постараемся открывать еще новые слоты", - добавила заммэра.

"На сегодняшний день мы открыли 30 точек в городских поликлиниках. Их мощность - 5 тыс. тестов в день. Со среды эта электронная очередь заработала. Мы видим большой спрос москвичей, на две недели практически расписаны все слоты", - сказала она.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Москвы отмечают большой спрос жителей на добровольное тестирование на новую коронавирусную инфекцию, слоты очередей почти расписаны на две недели. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу " Россия-24 ".

Также она отметила, что москвичи смогут в течение трех суток получить результаты тестирования на антитела к коронавирусу - они будут доступны в онлайн-медкарте. "Метод тестирования на антитела мы максимально применяем сейчас. Мы сделали так, чтобы наши лаборанты быстро смогли обработать такой поток информации. Также мы сделали так, чтобы в течение трех суток результаты анализов на антитела были доступны в медицинской карте онлайн", - сказала Ракова.

Москва с 15 мая запустила масштабную и бесплатную программу тестирования горожан на наличие антител к коронавирусу. Приглашения пройти исследование будут получать до 70 тыс. человек каждые несколько дней, а с 27 мая власти запустили тестирование по предварительной записи для всех желающих.

Кроме того, заместитель мэра заявила, что на пике пандемии коронавируса реанимационный коечный фонд в столице был использован на две трети. "На всех пациентов, которые нуждались в медицинской помощи, у нас были койки, более того, реанимационный коечный фонд был даже на пике использован всего на две трети, что позволило нам бороться за жизнь каждого человека", - сообщила Ракова.

В настоящее время в столице для приема больных с коронавирусом перепрофилировано порядка 23 тыс. коек в корпусах городских, федеральных и частных стационаров. Дополнительно было создано около 15 тыс. мест на базе временных медицинских корпусов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина перепрофилированные ранее койки для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией в городских стационарах общим объемом 5 тыс. мест начнут возвращать к стандартному режиму работы.

О ситуации с коронавирусом

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Москве отмечена наиболее сложная ситуация, которая в последнее время улучшается, в частности, за последние сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых случаев и составило 3 474 человека против 2 332 соответственно. Всего в городе заразились коронавирусом 175 829 человек, выздоровели 74 725 заразившихся, умерли 2 330. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

В новость были внесены изменения (15:05 время мск) — добавлены подробности по тексту.