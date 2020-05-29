Власти Москвы напомнили о запрете пользоваться скамейками и беседками на прогулках

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москвичам пока нельзя будет пользоваться во время прогулок скамейками, детскими площадками, а также беседками и городскими тренажерами. Об этом напомнила в пятницу заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
"Есть только одно ограничение: пока, увы, нельзя пользоваться городской инфраструктурой. Речь идет о скамейках, ротондах, беседках, детских площадках, [площадках] воркаута, различных тренажерах и так далее", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".
По словам Раковой, для подобных ограничений есть логичное объяснение. "Любые соприкосновения с поверхностью такой инфраструктуры неограниченного круга людей - это риски заражения", - пояснила она.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в городе начнется второй этап ослабления ограничительных мер, введенных для профилактики распространения коронавируса. Как ожидается, выходить на прогулку смогут москвичи, в том числе люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Соблюдать режим самоизоляции по-прежнему строго должны те, кому поставлены диагнозы коронавирусная инфекция или ОРВИ, люди с подозрением на коронавирус, а также те, кто живет вместе с ними. Кроме того, выходить из дома нельзя гражданам, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача, например после возвращения из-за границы.