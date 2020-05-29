Власти Москвы напомнили о запрете пользоваться скамейками и беседками на прогулках

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москвичам пока нельзя будет пользоваться во время прогулок скамейками, детскими площадками, а также беседками и городскими тренажерами. Об этом напомнила в пятницу заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

"Есть только одно ограничение: пока, увы, нельзя пользоваться городской инфраструктурой. Речь идет о скамейках, ротондах, беседках, детских площадках, [площадках] воркаута, различных тренажерах и так далее", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".