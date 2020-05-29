Мечети Москвы планируют открывать с 1 июня с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мечети планируется начать открывать для прихожан в Москве с 1 июня согласно предоставленным Духовному управлению мусульман (ДУМ) рекомендациям Роспотребнадзора по открытию религиозных учреждений для совершения богослужений. Об этом в пятницу сообщил ТАСС муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

"Мы с 1 июня тоже планируем потихонечку московские мечети открывать, опять же, соблюдая все рекомендации, которые поступали от Роспотребнадзора", - сказал Аляутдинов.