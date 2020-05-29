Мечети Москвы планируют открывать с 1 июня с учетом рекомендаций Роспотребнадзора

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мечети планируется начать открывать для прихожан в Москве с 1 июня согласно предоставленным Духовному управлению мусульман (ДУМ) рекомендациям Роспотребнадзора по открытию религиозных учреждений для совершения богослужений. Об этом в пятницу сообщил ТАСС муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.
"Мы с 1 июня тоже планируем потихонечку московские мечети открывать, опять же, соблюдая все рекомендации, которые поступали от Роспотребнадзора", - сказал Аляутдинов.
Он отметил, что соответствующий документ с рекомендациями по открытию религиозных учреждений, подготовленный Роспотребнадзором, уже был получен ДУМ Москвы. "Конечно [документ уже поступил]", - добавил муфтий.
Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в мечетях было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений. Пятничные молитвы для мусульман в Москве во время режима повышенной готовности проходят в режиме онлайн. В таком же режиме проходили молитвы Таравих, которые совершаются во время священного для мусульман месяца Рамадан после ночной молитвы и продолжаются до рассвета.