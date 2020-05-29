Работникам предприятий торговли и услуг в Москве необходимо оформить пропуска до 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудникам почти 47 тыс. предприятий торговли и около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, которые будут открыты в Москве с 1 июня, необходимо оформить рабочие пропуска, указав ИНН организации, сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Прогулки по графику и открытие всех магазинов. В Москве могут смягчить режим самоизоляции

"С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны. Это порядка 300 тыс. человек, которые вернутся на работу в понедельник, и для передвижения на личном или общественном транспорте им нужно оформить цифровые пропуска. К пропускам надо привязать транспортные или социальные карты, либо номера личных автомобилей", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что вновь заработают в столичные магазины, реализующие продажу одежды и обуви, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники, спортивных товаров, хозяйственных и строительных материалов. Также в Москве с 1 июня заработают автосалоны и прочие предприятия, реализующие непродовольственные и продовольственные товары, предприятия бытовых услуг - химчистки, прачечные, мультисервисы и услуги по ремонту одежды и обуви, бытовой техники, компьютеров, телефонов, металлоремонта, часов, ювелирных изделий, транспортных средств.

Как сообщили ранее в пресс-службе департамента информационных технологий, руководители предприятий могут самостоятельно оформить пропуска для сотрудников, воспользовавшись сервисом управления цифровыми пропусками в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому режим повышенной готовности был продлен в Москве до 14 июня. При этом с 1 июня власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений: вновь откроются автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Заработают сервис велопроката и некоторые организации, оказывающие бытовые услуги: химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви. А жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки. Ожидается, что с 5 июня заработают ярмарки выходного дня.

По указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. В своем блоге в среду мэр сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. По словам Собянина, преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от удаленной работы и звать в Москву гостей.

В новость были внесены изменения (15:14 мск) — добавлены подробности по тексту.