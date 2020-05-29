Пользователи приложения "Моя Москва" могут сохранить цифровой пропуск в Apple Wallet

"У пользователей приложения "Моя Москва" появилась еще одна возможность сохранить цифровой пропуск в удобном для себя формате. В Apple Wallet пропуск будет доступен как в виде 16-значного кода, так и в виде QR-кода, которым удобно пользоваться при проверке", - рассказали в пресс-службе.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Возможность сохранить цифровой пропуск в Apple Wallet появилась в мобильном приложении "Моя Москва" на iOS. В ближайшее время аналогичный функционал станет доступен пользователям смартфонов на Android, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Чтобы сохранить пропуск, необходимо воспользоваться сервисом "Цифровой пропуск", который расположен на главной странице приложения. В диалоге с чат-ботом надо выбрать пункт "Проверить цифровой пропуск" и ввести его 16-значный код. В ответ система выдаст информацию о статусе пропуска и привязанных транспортных средствах. Пользователю станет доступна опция "Показать пропуск": при нажатии на нее на экране появится QR-код и 16-значный код пропуска, а также кнопка "Добавить в Apple Wallet".

"Также в приложении "Моя Москва" можно сгенерировать текст сообщения, который необходимо отправить по СМС на номер 7377 для получения цифрового пропуска", - рассказали в пресс-службе.

Как оформить пропуск

По указу мэра Москвы действие режима повышенной готовности в столице продлено до 14 июня. Рабочие цифровые пропуска, оформленные до 1 июня, будут продлены автоматически. Порядок получения новых пропусков при этом не меняется: их можно оформить на портале nedoma.mos.ru, по СМС на номер 7377 и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77.

Сервис "Цифровые пропуска" в личном кабинете юрлица на mos.ru дает возможность самим работодателям централизованно оформить пропуска для всех сотрудников, которым действительно необходимо очно присутствовать на рабочем месте.

Если у работодателя возникают сложности в получении пропусков, он может получить необходимую помощь на портале i.moscow.

Кроме того, теперь оформить рабочий пропуск самостоятельно сотрудники могут только с указанием российского паспорта. Иностранным гражданам и тем, кто использует другой документ, удостоверяющий личность, для получения рабочего пропуска необходимо обратиться к работодателю. Он сможет оформить для них пропуска в личном кабинете юрлица на mos.ru.