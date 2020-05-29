Операторы каршеринга смогут подать заявки на субсидирование в Москве уже в июне

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Столичный департамент транспорта ускорил процедуру выдачи субсидий операторам каршеринга, заявки можно подать уже в июне, сообщил ТАСС в пятницу заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Наравне с компаниями такси операторы сервиса краткосрочной аренды автомобилей в Москве также могут получить компенсации на часть лизинговых [услуг]. Мы ускорили процесс, и заявки можно будет подать уже в июне. Суммы мы не уменьшаем, оставляя в полном объеме. Участие в программе позволит сократить издержки компаниям, связанные с приостановлением работы из-за эпидемиологической обстановки", - сказал Ликсутов.

Департамент также продлит минимум на два месяца действие льготных парковочных разрешений для операторов каршеринга. "Сервис краткосрочной аренды автомобилей в Москве пока лишь частично возобновил свою работу. Мы хотим поддержать компании и продлить действие льготных парковочных разрешений минимум на два месяца. Так они смогут сэкономить, а у их пользователей останется возможность бесплатно оставлять автомобили. Также для операторов мы ускорим процесс выдачи субсидий на оплату части лизинговых платежей", - сказал Ликсутов.

С 15 мая в Москче частично возобновил свою работу каршеринг. За первые четыре дня жители столицы арендовали 3,2 тыс. автомобилей.

"Частично возобновлена работа операторов краткосрочной аренды, и к сервису подключилась еще одна, пятая компания. В первые четыре дня после возобновления работы сервиса уже арендованы 3,2 тыс. автомобилей. Мы видим, что спрос носит устойчивый характер. До 14 июня арендованных машин станет еще больше", - сказал Ликсутов.

По его словам, больше всего машин брали напрокат в Таганском и Тверском районах, а также в районах Люблино и Куркино.

"Самые популярные модели автомобилей, которые берут в аренду москвичи - это Volkswagen Polo, Nissan Qashqai , Skoda Octavia. Все компании ежедневно проверяют актуальность пропусков на свои машины. Операторы, возобновившие работу, также передают данные в единую навигационную систему", - добавил заммэра.

Ранее сообщалось, что за два дня после возобновления работы каршеринга 25 мая пользователи арендовали более 2 тысяч машин. Сейчас москвичам доступны автомобили пяти операторов - это "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", BelkaCar, YouDrive и Lifcar.

Работы каршеринга в Москве была приостановлена с 22 апреля. Позднее ее разрешили, но арендовать автомобиль можно не менее чем на пять дней.

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