Смягчение мер в Москве продолжится с середины июня

"Мы уже третью неделю принимаем те или иные меры по открытию сфер городского хозяйства и каждый раз очень тщательно взвешиваем все риски <...> С 1 июня разрешены долгожданные прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Самое страшное - допустить сейчас скопление большого количества людей <...> Что будет, если истосковавшиеся по гулянью москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этого, и ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Поэтому мы просим еще немножечко набраться терпения, посмотреть, как будет действовать этот режим в течение двух недель, и если мы не увидим рост новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать дальнейшие меры по ослаблению режима", - отметила Ракова.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. Были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, недоступны для прогулок парки, а для всех горожан действует режим самоизоляции. Однако в последнее время власти постепенно стали смягчать ограничения, поскольку эпидемиологическая ситуация начала улучшаться. Например, с 12 мая открыты промпредприятия и стройки, с 25 мая посетителей принимают 88 из около 130 центров госуслуг, а также стали доступны автомобили каршеринга, но сроком аренды не менее пяти дней.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений, вновь откроются предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки. По словам Раковой, введение графика прогулок для каждого дома может показаться "сложным и странным", но это вынужденная мера для сохранения здоровья москвичей.

Заммэра призвала жителей столицы соблюдать меры предосторожности, несмотря на послабления: носить маску, чтобы защищать друг друга, держать социальную дистанцию, тщательно относится к соблюдению санитарного режима. "Люди возвращаются на рабочие места <...> Мы очень надеемся, что <...> правила социального поведения у них новые <...> И, несмотря на то, что мы предпринимаем меры по открытию города, мы видим, что у нас санитарно-эпидемиологическая ситуация не ухудшается. Количество больных не просто не становится больше, их становится меньше. И это позволяет нам делать уже продуманные, ответственные шаги дальше", - подчеркнула она.