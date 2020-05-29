Компания из Москвы поставила свои установки обеззараживания почти в 500 больниц по России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московское научно-производственное предприятие "Мелитта" обеспечило около 500 больниц по всей стране, в том числе в Москве, ультрафиолетовыми установками для обеззараживания воздуха и поверхностей собственной разработки, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компания "Мелитта" с начала года обеспечила импульсными ультрафиолетовыми установками практически все больницы Москвы и многие больницы в российских регионах, перепрофилированные для лечения пациентов с Covid-19. В этих установках используется российская технология, которая позволяет эффективно и быстро обеззараживать воздух и поверхности помещений", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что оборудование поставлено почти в 500 клиник по всей России, в том числе более чем в 100 московских учреждений. Технология оборудования позволяет за две-пять минут обработки с высокой эффективностью полностью уничтожить все виды бактерий, грибов и вирусов в воздухе и на поверхностях помещений.

По данным пресс-службы, первое поколение установок предприятие разработало еще в 1991 году, серийное производство началось в 2003. "С тех пор компания выпустила более 3 тыс. установок, основными потребителями которых являются медицинские организации. Кроме того, экспортные модели установок серии Yanex успешно противостоят распространению пандемии в ЮАР, Италии, Ирландии, Израиле, обеззараживая помещения клиник, вертолеты санитарной авиации, автомобили скорой помощи", - говорится в сообщении.