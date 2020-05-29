Больница им. Филатова в Москве оборудовала 304 новых места для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 300 коек было добавлено в больнице №15 имени Филатова в Москве для лечения пациентов с легкой формой коронавируса, в среднем в смену каждый день на работу в медучреждение выходит порядка 600 сотрудников. Об этом сообщил в рамках онлайн-конференция "COVID-19. Международный опыт и уроки для России" главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Можно предположить, что наши знания и возможности лечения коронавирусной инфекции обновятся еще не раз. Особенно, если эпидемия затянется <…> На сегодняшний день у нас добавилось еще 304 койки, это в виде легковозводимых модульных конструкций, которые предполагают размещение, по необходимости, пациентов с более легким течением болезни или тех, которых мы можем уже выписывать или перевести под наблюдение", - сказал Вечорко, добавив, что каждая койка оснащена доступом к кислороду.

Он отметил, что на территории есть четыре временных госпиталя, а в случае необходимости есть возможность развернуть пять.

По словам главного врача, всего 9 109 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее за два месяца с момента перепрофилирования поступили в городскую клиническую больницу №15 имени О.М. Филатова. В больнице есть 1 610 коек, из них 1 193 оборудованы кислородной поддержкой, а 130 коек предназначены для реанимации и интенсивной терапии. Коечный фонд был увеличен на 14%.

"Конечно, мы понимали, что сталкиваемся с неизвестной нам инфекцией, мы задействовали все наши резервы, кафедры <…> В смену работает порядка 500-600 наших сотрудников. После разделения на зоны в больнице площадь "красной" зоны занимает 94 тыс. кв. м", - добавил Вечорко.