Священники Москвы провели 308 выездов к заразившимся коронавирусом в апреле-мае

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Священники Московской городской епархии за апрель и май 308 раз посещали больных коронавирусом на дому, сообщается в информационной сводке Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ), опубликованной в пятницу на епархиальном сайте.

"Специальная группа подготовленных священников Больничной комиссии Московской епархии со 2 апреля по 28 мая совершила 308 выездов в Московской епархии. Все священники посещают больных в специальных костюмах и средствах защиты", - говорится в сводке на сайте Московской городской епархии.

Специально подготовленный священник начал выезжать на дом для совершения таинств к людям с коронавирусом в Гатчинской епархии, инструктаж для духовенства был проведен в Нижегородской и Владивостокской епархиях.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к властям с просьбой разрешить священнослужителям доступ к нуждающимся в пастырской опеке больным для совершения таинств в период введенного из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. Онлайн-встречи священников с пациентами проходят с 3 мая, с 17 мая их трансляцию ведет телеканал "Спас". Число вызовов священников на дом к больным коронавирусом во время пандемии с конца апреля составило от 43 до 53 раз в неделю.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ также разработал правила совершения треб для священников, посещающих на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заразившихся коронавирусом. Они предписывают использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), одноразовых салфеток для причастия и ватных палочек для елеосвящения (помазания тела освященным елеем) и обязательную утилизацию этих предметов после совершения таинств.