В Москве госпитализируют в среднем 800-900 человек с коронавирусом в сутки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госпитализация пациентов с коронавирусом в Москве снизилась в 2-2,5 раза по сравнению с пиком заболеваемости и сейчас составляет 800-900 человек в сутки. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
"Ситуация в Москве действительно улучшается. Мы видим на протяжении двух недель снижение госпитализации, и мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки. Да, это достаточно много, но уже в 2-2,5 раза меньше, чем было буквально месяц назад", - сказала она.
Ракова также отметила, что в столице растет число выздоровевших пациентов. "Более того, мы обратились и к нашим федеральным коллегам с предложением ряду их больниц также вернуться в нормальную жизнь", - добавила заммэра Москвы.
22 мая Ракова сообщала, что власти прогнозируют дальнейшее снижение госпитализаций в последующие две недели.
В Москве отмечена наиболее сложная ситуация с коронавирусом, которая в последнее время улучшается, в частности, за последние сутки число выздоровевших в очередной раз превысило количество новых случаев и составило 3 474 человека против 2 332 соответственно. Всего в городе заразились коронавирусом 175 829 человек, выздоровели 74 725 заразившихся, умерли 2 330. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.