В Москве госпитализируют в среднем 800-900 человек с коронавирусом в сутки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госпитализация пациентов с коронавирусом в Москве снизилась в 2-2,5 раза по сравнению с пиком заболеваемости и сейчас составляет 800-900 человек в сутки. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала.

"Ситуация в Москве действительно улучшается. Мы видим на протяжении двух недель снижение госпитализации, и мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки. Да, это достаточно много, но уже в 2-2,5 раза меньше, чем было буквально месяц назад", - сказала она.