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Количество трамваев "Витязь-Москва" на маршрутах в столице увеличили 350

Трехсекционные составы нового поколения способны вместить более 200 пассажиров

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Число трамваев "Витязь-Москва", курсирующих по столице, возросло до 350. Об этом сообщил ТАСС в субботу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В столице теперь работают 350 трамваев "Витязь-Москва". Трехсекционные составы нового поколения курсируют на северо-востоке, востоке, юго-востоке и в центре города. Мы ведем постоянную работу с производителями, и с каждой поставкой трамваи "Витязь-Москва" становятся совершеннее", - сказал Ликсутов.

Он уточнил, что за прошедшие три года с первого выхода на линию поменялась компоновка салона. Число сидений увеличилось с 60 до 64, большая часть теперь установлена по ходу движения. Появилась вторая площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Водители получили более удобную кабину и пульт управления. Каждый такой трамвай способен вместить более 200 пассажиров.

"Вагоны нового поколения производят минимальный уровень шума и вибраций - это делает поездки комфортнее, а движение - менее заметным для жителей расположенных у трамвайных линий домов. Также в вагонах низкий пол, они полностью адаптированы для проезда маломобильных пассажиров", - сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что также трамваи оборудованы спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. В салонах размещены USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, и медиаэкраны с маршрутной информацией.

"Трамваи "Витязь-Москва" впервые вышли на маршруты в 2017 году, и за все время работы они перевезли около 200 млн пассажиров", - заключил он.

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