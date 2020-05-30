Пушкинский музей отметит 108-летие онлайн-марафоном лекций

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отметит 31 мая 108-летие. Об этом сообщила в субботу пресс-служба музея.

"31 мая 2020 года Пушкинский музей отмечает 108-летие со дня открытия. На протяжении всего дня в социальных сетях будет доступна онлайн-программа. В нее войдут трансляции полюбившихся зрителям лекций, экскурсий и встреч с кураторами, которые ранее были представлены в рамках проекта #НаединеСПушкинским и набрали наибольшее количество просмотров", - говорится в сообщении.

Зрителей ждут встреча с ведущим научным сотрудником отдела гравюры и рисунка, хранителем восточной графики Айнурой Юсуповой, лекция заместителя директора по региональному развитию Екатерины Кочетковой "Марк Ротко: погружение в цвет", чтения "Декамерона" участниками программ "Пушкинский.Youth", а также виртуальные экскурсии по выставкам и экспозиции музея для взрослых и детей и многое другое.

"В качестве нашего подарка зрителям мы повторим эксклюзивный показ видеоработы Дмитрия Крымова "Тайная вечеря", премьера которой прошла в рамках проекта "100 способов прожить минуту", а также виртуальную прогулку по экспозиции ночного музея вместе с художником Дмитрием Гутовым, подготовленную к акции "Ночь музеев", - добавили в пресс-службе. Кроме того, 31 мая на фасаде Главного здания музея появится фото Андрея Братова, супер-победителя совместного конкурса ГМИИ им. Пушкина и проекта "ИзоИзоляция", создавшего целую галерею образов по мотивам статуи Давида работы Микеланджело Буонарроти.

В этот же день состоится концерт "Оптимистические выступления. Живой эфир" в рамках Юбилейного XX открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Трансляция будет показана 31 мая в 23:10 в эфире Первого канала. В пресс-службе подчеркивают, что выступления в залах постоянной экспозиции главного здания музея пройдут со строгим соблюдением социальной дистанции между артистами. В концерте примут участие Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Екатерина Шипулина, Игорь Бутман, Полина Осетинская, Евгений Миронов и Валерий Сюткин; ведущим вечера станет Михаил Швыдкой.

"Кроме выступлений артистов подготовлено еще несколько приятных сюрпризов - специальные включения в эфире с хореографом Борисом Эйфманом из Санкт-Петербурга, сценаристом и режиссером Резо Габриадзе из Тбилиси и президентом "Фонда Франко Дзеффирелли" - Пиппо Дзеффирелли из Флоренции", - говорится в сообщении.