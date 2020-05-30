В Москве более 50 магазинов сэкономили на арендных платежах почти 50 млн рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Владельцы 54 магазинов, которые арендуют помещения или земельные участки у Москвы, сэкономили почти 50 миллионов рублей на арендных платежах за четыре месяца. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Торговля непродовольственными товарами в Москве возобновляет работу уже с 1 июня, и сейчас предприятиям особенно нужны ресурсы для восстановления работы. Поддержка, которую оказало правительство Москвы, позволит перенаправить финансы на более острые потребности, в частности, на заработную плату сотрудникам или другие обязательные платежи. За четыре месяца 54 магазина шаговой доступности сэкономили на арендных платежах 48,5 миллиона рублей. Всего свыше 250 организаций могут получить такую поддержку на общую сумму более чем 320 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Для отмены платежей по аренде городских земель и нежилых помещений предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращение в свободной форме, фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы в соответствии с принятыми законами. Заявки также принимаются онлайн через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова также приводятся в материале, в основном за помощью обращаются владельцы небольших магазинов, расположенных на первых этажах жилых домов.

"Получившие поддержку города ретейлеры расположены практически во всех округах столицы. Свои помещения они арендуют на срок от одного года до 10 лет. Так, уже освобожденные от платежей за городское имущество магазины занимают помещения общей площадью 12,6 тысячи квадратных метров и земельные участки, площадь которых 3,15 гектара. Поддержка этого направления торговли позволяет не только продолжить работу малому и среднему бизнесу, но и сохранить удобную и привычную для москвичей инфраструктуру", - сказал Гаман.

Согласно мерам экономической поддержки бизнеса, во время пандемии ретейлеры могут быть освобождены от оплаты аренды земельных участков и нежилых помещений на период с 1 марта до 1 июля 2020 года. В течение этого времени пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут.