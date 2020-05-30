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В Москве во время непогоды были повалены 50 деревьев и повреждены почти 20 машин

Также были подтоплены некоторые улицы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ветер с проливным дождем повалили в Москве 50 деревьев, повреждено почти 20 автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"В Москве из-за непогоды произошло падение 50 деревьев, повреждения получили почти 20 автомобилей. Также были подтоплены отдельные участки дорог, улиц и парков", - сказал источник. Он добавил, что пострадавших нет.

Ранее в пятницу ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, который продлится до утра субботы. Также в МЧС предупредили о грозе и усилении ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

 

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