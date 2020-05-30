Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится в Москве 6-8 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная площадь", который традиционно проходит в центре Москвы в начале лета, состоится с 6 до 8 июня. На фестивале будут строго следить за соблюдением новых санитарных требований, сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на фестивале также будет проводиться регулярная дезинфекция площадок. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м.

"6 июня в столице начнет работу ежегодный книжный фестиваль "Красная площадь". В этом году он пройдет в шестой раз, его участников и гостей фестиваля ждет уникальный литературный марафон. Попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Кроме того, в соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями, на территории фестиваля необходимо находится в маске и перчатках", - сообщается на сайте.

Также там уточняется, что в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы. Тем не менее, на Красной площади организуют несколько площадок: "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества". Гости смогут ознакомиться с книжными новинками: лучшие книги посетителям представят более 200 издательств.

"Важный и столь долгожданный литературный праздник, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и Дню русского языка, состоится вопреки всем невзгодам. Фестиваль станет первым большим культурным событием в мире, который еще только начал возвращаться к нормальной жизни после пандемии. Уверен, что подобный литературный марафон станет радостным событием абсолютно для всех", - приводятся в сообщении слова председателя оргкомитета по проведению книжного фестиваля "Красная площадь", советника президента России Владимира Толстого.

О программе фестиваля

Как уточняется на сайте, в фестивале примут участие писатели и поэты, известные артисты лучших столичных театров и популярные музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений. Ведущие музеи страны расскажут о своих издательских программах и, конечно, о запланированных выставках. Кроме того, фестиваль открыт для самых юных читателей: предусмотрена отдельная образовательная и развлекательная программа с участием лучших детских авторов.

"Одну из фестивальных площадок организовали московские библиотеки. Для всех желающих заработает медиазона, где можно будет познакомиться с электронными ресурсами, представленными в библиотеках Москвы. Запланированы интерактивные программы и лекции, литературные квесты, показ моноспектаклей, читки литературных произведений, показы мультфильмов. Также проведут встречи с писателями и экспертами книжной индустрии", - сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Увидеть трансляцию всех фестивальных мероприятий можно будет на ресурсе "Онлайн.Библиогород". Фестиваль продлится до 8 июня, заключается на сайте.

В прошлом году фестиваль "Красная площадь" состоялся у стен Кремля в пятый раз. На площадках мероприятия прошло более 750 встреч с писателями и деятелями культуры, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок. Участие в нем приняли более 400 издательств из 52 регионов РФ.

О ситуации

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая подписал указ, согласно которому с 1 июня 2020 года власти Москвы начинают второй этап смягчения ограничений. Работу возобновят многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки, соблюдая некоторые ограничения.

Согласно указу мэра, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. Кроме того, в своем блоге в среду Собянин сообщил, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Кроме того, по мнению властей, преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы в удаленном режиме и звать в Москву гостей.

Ранее мэр подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

В новость были внесены изменения (10:26 мск) - добавлены подробности по тексту.