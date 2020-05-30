{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве число пациентов с коронавирусом в больнице в Вороновском снизилось до 193

За сутки в медицинское учреждение поступило почти 20 новых пациентов

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Всего 193 пациента с коронавирусом проходят лечение в инфекционном центре в Вороновском в Новой Москве, это на 25 меньше по сравнению со вчерашним днем. Об этом сообщил в субботу в своем аккаунте в Facebook главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 30 мая состоят на лечении 193 пациента. Из них 193 с диагнозом "пневмония", коронавирус подтвержден у 193", - написал Переходов.

Он уточнил, что на кислородной поддержке находятся 137 больных. Еще 14 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, за сутки в инфекционную больницу поступили 19 пациентов.

Вчера были выписаны 44 пациента. За прошедший день в медучреждении никто из пациентов не умер.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 400 тыс.
Вылечились 167 469 человек
Читать полностью