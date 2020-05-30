В детских технопарках Москвы начнутся виртуальные смены летних лагерей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Школьники научатся создавать роботов, проектировать трехмерные модели и познакомятся с различными профессиями в рамках виртуальных смен лагерей в детских технопарках Москвы с 1 июня. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"Летние программы и образовательные смены детских технопарков пройдут в онлайн-формате. Учебный план предполагает интерактивные уроки с преподавателями и самостоятельную работу над проектами. Все направления подготовки прикладные. Это, к примеру, микроэлектроника, программирование, 3D-моделирование, технологии виртуальной и дополненной реальности, робототехника и авиастроение. На занятиях ребята получат знания, которые пригодятся им в будущем", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Первые занятия уже проходят в детском технопарке "Менделеев-центр" при Российском химико-технологическом университете имени Д. И. Менделеева: 25 мая здесь начал работу онлайн-лагерь "Город профессий для химиков". Ученики 8-11-х классов знакомятся с профессиями технолога пищевой и полимерной промышленности, эколога, нефтяника и фармацевта.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в материале, все занятия будут организованы так, чтобы максимально вовлечь школьников в образовательные и развлекательные онлайн-мероприятия. Постепенно занятия будут проводить во всех детских технопарках, начиная с 1 июня. По отдельным курсам предусмотрено общение с преподавателями в формате видеоконференций, коммуникация в мессенджерах и даже почтовая доставка расходных материалов для учебных опытов участникам.

Первый детский технопарк был открыт в столице в 2016 году. Сегодня в Москве работают 18 детских технопарков, которые сотрудничают с 78 индустриальными и 36 образовательными учреждениями-партнерами. Благодаря участию высших учебных заведений в разработке программ дети получают не только актуальные знания, но и могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие московские вузы. В прошлом году дополнительные баллы получили 270 выпускников детских технопарков.