С начала мая спасатели встретили в аэропортах Москвы более 8 тыс. пассажиров

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московские спасатели встретили 95 рейсов с более 8 тыс. пассажиров в аэропортах с начала мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Спасатели департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в мае встретили 95 рейсов с 8 тысячами пассажиров в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский", - сообщили в департаменте.

Спасатели проводят прилетевшим пассажирам термометрию, помогают провести санобработку и при необходимости заполнить анкеты. Заполненные в аэропортах анкеты прилетевших граждан передают в Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы. Сведения о прилетевших передаются в департамент здравоохранения для контроля за состоянием здоровья людей, что позволяет при появлении случаев заболевания оперативно проводить лечение и профилактические мероприятия.

Больше всего рейсов принимает Шереметьево. В аэропорту Жуковский в основном сейчас принимают различные грузовые рейсы. В группировку спасателей входят 22 сотрудника Пожарно-спасательного центра Москвы и 5 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В случае прибытия сразу нескольких рейсов вызываются дополнительно сотрудники.