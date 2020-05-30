Службы ЖКХ Москвы выполнили более 20 тыс. заявок от пенсионеров по доставке дров на дачи

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Службы комплекса городского хозяйства с конца марта выполнили более 20 тысяч заявок от пожилых жителей Москвы по доставке дров на дачи. Об этом сообщил в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Соответствующую заявку можно подать через органы соцзащиты, после проверки всех данных она направляется на исполнение. На сегодняшний день выполнено более 20 тыс. таких заявок, для оперативной доставки дров задействовано 250 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы", - сказал Бирюков.

По его словам, после введения режима самоизоляции многие пожилые москвичи уехали на дачи. Но так как на улице сохранялась прохладная погода, мэром Москвы было принято решение оказать им помощь по доставке дров на садовые участки.

Он добавил, что работа будет продолжена до тех пор, пока от жителей Москвы будут поступать соответствующие заявки.

Дрова доставляются пожилым москвичам, находящимся в режиме самоизоляции, по льготным ценам. Для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.