Парки Москвы подготовили праздничную онлайн-программу в честь Дня защиты детей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Десятки виртуальных мероприятий для детей и их родителей доступны на сайтах парков Москвы и их официальных страницах в социальных сетях. Программа подготовлена специально ко Дню защиты детей. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра столицы.

"Специальную онлайн-программу к Международному дню защиты детей подготовили 15 парков столичного департамента культуры. 1 июня на сайтах зон отдыха и на их официальных страницах в социальных сетях детей и их родителей ждут музыкальные спектакли, виртуальные экскурсии, занятия по балету, актерскому мастерству и многое другое. Там же можно ознакомиться с полным расписанием всех праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.

Музей-заповедник "Царицыно" покажет кукольный спектакль "ПетрушКино" для детей от трех до семи лет. В 12:00 на страницах парка "Фили" в соцсетях покажут спектакль "Чиполлино" кукольного театра "Дирижабль". Кроме того, на страницах социальных сетей парка "Северное Тушино" пользователи смогут узнать, кто был прототипом мамы дяди Федора в мультфильме "Трое из Простоквашино".

1 июня Парк Горького организует для своих юных подписчиков мастер-классы. Так, в 11:00 в социальных сетях парка начнется урок балета. В режиме реального времени его проведет педагог-хореограф Янина Стародубцева. Дальше детей ждут на мастер-классе актера театра и кино Михаила Вандышева.

"В 16:30 Лианозовский парк предлагает отправиться в увлекательное путешествие по городам Греции и Норвегии. Познавательную лекцию в режиме реального времени проведет педагог Академии развития интеллекта Ия Байкова. Она продемонстрирует слушателям фотографии с изображением достопримечательностей этих двух стран, а также расскажет про их традиции и культуру. Например, зрители узнают, какие блюда популярны у норвежцев, какой сувенир стоит привезти из Норвегии, где в Греции находится остров затерянных кораблей и многое другое. Лекция будет интересна детям в возрасте от восьми до 14 лет", - уточняется в материале.

В 18:00 Парк Горького организует для всех поклонников Гарри Поттера прямой эфир с поэтом и публицистом Артемием Гаем. Он расскажет, почему роман о мальчике-волшебнике интересен не только детям, но и взрослым, как Джоан Роулинг создавала магический мир Гарри Поттера, а также ответит на вопросы зрителей.