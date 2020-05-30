В Москве и Подмосковье ожидаются сильные дожди и гроза

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с сильными дождями в Москве и Московской области в ближайшие два дня. Об этом сообщил в субботу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По данным Росгидромета, на территории Московской области и Москвы 30 мая с 21:00 часа до 09:00 31 мая ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза", - сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, во время грозы ожидается усиление ветра до 18 м/с. Дожди будут наблюдаться в Москве и в воскресенье. "В течение дня 31 числа прогнозируется заметные дожди", - отметил он.

В свою очередь заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что городские службы находятся в режиме повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды. В этот период ожидается до 50 мм осадков. В связи с этим все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приведены в готовность, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня.

"Городом также были приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. В режиме повышенной готовности находятся и аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, крыш зданий, дорожных знаков и указателей. Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", - добавил заммэра.

По его словам, при грозе и сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а также быть аккуратнее за рулем.

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