В Москве автоматически продлили цифровые рабочие пропуска до 14 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Все цифровые пропуска, ранее оформленные для рабочих поездок по Москве и действовавшие до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

"Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня. Перед поездкой рекомендуем проверить действие своего цифрового пропуска на портале nedoma.mos.ru, а также убедиться, что к нему "привязан" корректный номер автомобиля или транспортной карты", - сказали в пресс-службе.

Ранее мэр подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.