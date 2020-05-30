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В Москве автоматически продлили цифровые рабочие пропуска до 14 июня

В департаменте информационных технологий столицы рекомендуют проверить их перед поездкой

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Все цифровые пропуска, ранее оформленные для рабочих поездок по Москве и действовавшие до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

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"Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня. Перед поездкой рекомендуем проверить действие своего цифрового пропуска на портале nedoma.mos.ru, а также убедиться, что к нему "привязан" корректный номер автомобиля или транспортной карты", - сказали в пресс-службе.

Ранее мэр подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

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