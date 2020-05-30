МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде и ветре до 20 м/с с вечера субботы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, грозе и порывах ветра до 20 м/с с вечера субботы.

"С 17:00 мск 30 мая до 09:00 мск 31 мая на территории Москвы ожидаются сильные, местами очень сильные дожди. В отдельных районах гроза. При грозе порывы ветра могут достигать до 20 м/с", - сказали в пресс-службе.

В связи с прогнозируемой непогодой в главке рекомендуют, управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При сильном ветре, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Парковать автомобиль лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", - призвали в ГУ МЧС.

В пятницу ГУ МЧС России по Москве также распространило экстренное предупреждение об очень сильном дожде, грозе и усилении ветра с порывами до 12-17 м/с. В ночь на субботу ветер с проливным дождем повалили в Москве 50 деревьев, повреждены почти 20 машин. По предварительным данным, пострадавших нет. Также в центре Москвы из-за сильных дождей провалился грунт.