Неизвестные избили мужчину на севере Москвы и похитили у него рюкзак с 12 млн рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Злоумышленники брызнули из баллончика в лицо мужчине, избили его и отобрали рюкзак с 12 млн рублей на Ленинградском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Полицейскими установлено, что нападению подвергся безработный 1976 года рождения у дома по адресу: Ленинградское шоссе, д. 100. Двое неизвестных в черных масках брызнули в лицо пострадавшему из газового баллончика, нанесли побои и похитили рюкзак, в котором находились 12 млн рублей, личные документы и ключи от квартиры, после чего скрылись", - сказали в полиции.

По факту случившегося начата доследственная проверка.