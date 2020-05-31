В Новой Москве дожди подтопили четыре дачных дома и 15 приусадебных участков

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Проливные дожди подтопили в Новой Москве четыре частных дома и 15 приусадебных участка. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

"Подтопления были зафиксированы в семи поселениях на территории Троицкого и Новомосковского административного округов. Всего было подтоплено четыре дачных дома, 15 приусадебных участков, один автомобильный и два пешеходных моста", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет.

Источник отметил, что дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.

В пятницу и субботу Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о сильных дождях и грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду. Сильным ветром в пятницу и в ночь на субботу в Москве были повалены 50 деревьев, повреждено почти 20 машин, подтоплены некоторые участки дорог и парков.