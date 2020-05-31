"Московские сезоны" подготовили онлайн-программу ко Дню защиты детей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Проект "Московские сезоны" подготовил яркую и интересную онлайн-программу мероприятий ко Дню защиты детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских мероприятий.

"Московские сезоны дома" - онлайн-проект команды цикла городских фестивалей "Московские сезоны" - вот уже почти два месяца радует подписчиков бесплатными образовательными и развлекательными программами. Первая летняя неделя обещает быть особенно яркой и интересной, ведь она начнется с праздника - Дня защиты детей. А, значит, ребят и их родителей ждет множество приятных сюрпризов", - говорится в сообщении.

Так, в понедельник, 1 июня, состоится прямой эфир со специалистами детского центра "Союзмультклуб". В рамках мероприятия можно будет узнать об истории мультипликации, ее видах и технике, главных этапов создания мультиков, смастерить игрушку из бумаги. 2 июня в программе "Союзмультфильма" и "Московских сезонов" - онлайн-урок по мультипликации.

"Начало летнего сезона - хороший повод, чтобы пересмотреть свое меню в пользу легких и полезных, но при этом, конечно же, очень вкусных и аппетитных блюд. Любителей готовить порадуют и мастер-классы от постоянного ведущего кулинарных программ "Московских сезонов дома" - шеф-повара Юрия Книжника", - говорится в сообщении.

"Московские сезоны дома" - масштабный образовательный и развлекательный онлайн-проект от команды цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На страничках проекта в социальных сетях публикуют видеотренировки, кулинарные и творческие мастер-классы, подписчики могут "посетить" живые концерты, литературные чтения и другие события.