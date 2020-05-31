Более 6,5 тыс. мам Москвы начали обучение на портале "Моя карьера" за период самоизоляции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 6,5 тыс. матерей из Москвы присоединились к обучающей программе московского центра занятости "Моя карьера" с момента введения ограничений в связи с пандемией. Как сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра города, со дня начала действия режима самоизоляции в рамках программы "Мама работает" в специальном чате для участниц было размещено более 400 вакансий для матерей.

"Более 6,5 тысячи московских мам присоединились к образовательной программе центра "Моя карьера" с начала [введения] режима ограничений. Они дистанционно получили помощь в поиске вакансий, проконсультировались у специалистов по трудоустройству, прошли обучение современным, востребованным на рынке труда навыкам и профессиям, а также поработали с психологами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью чата в популярном онлайн-мессенджере сотрудники организации в ежедневном режиме оказывают поддержку участницам программы "Мама работает". Там они публикуют открытые вакансии, отвечают на касающиеся трудоустройства вопросы, оказывают помощь в написании резюме и сопроводительных писем, а также в составлении персональных планов поиска работы.

Специалисты центра уже провели для женщин различные обучающие программы, в числе которых "Школа молодого копирайтера", "Instagram для бизнеса", а также "Творчество как источник дохода". Кроме того, в "Моей карьере" стартовал новый онлайн-курс "Компетенции-2020: удаленная работа".

"По данным опроса среди женщин, обратившихся в центр "Моя карьера" во время самоизоляции, мы видим, что в первую очередь они нуждаются в психологической поддержке, в том, чтобы их выслушали, помогли советом. У нас есть специальные группы помощи, работают психологи, которые проводят индивидуальные консультации и помогают жительницам Москвы преодолевать страх и неуверенность в завтрашнем дне. Мы стараемся не просто найти им работу, а создать дружелюбную обстановку, отвлечь от тревог, дать уверенность в себе и заставить поверить в свои силы", - приводятся на сайте слова директора специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирины Швец.

Чтобы стать участницей программы "Мама работает", нужно записаться на онлайн-прием с помощью сайта моякарьера.москва.