Число пострадавших в аварии с тремя такси в Москве увеличилось до шести

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы в результате столкновения трех такси на Кутузовском проспекте в Москве. Ранее в столичном УГИБДД сообщали ТАСС о трех пострадавших в ДТП с тремя машинами такси по адресу: Кутузовский проспект, 61.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, в результате аварии в нескольких машинах оказались заблокированы люди. Сотрудники дежурной смены аварийно-спасательного отряда с помощью гидравлического инструмента разжали искореженные части автомобилей и освободили заблокированных людей.

"После проведения аварийно-спасательных работ спасатели транспортировали шесть пострадавших к машинам скорой медицинской помощи. Все госпитализированы в лечебные учреждения Москвы", - сообщили в департаменте.