Более 200 человек с коронавирусом проходят лечение в клиническом центре "Вороновское"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Врачи инфекционного центра в Вороновском в Новой Москве лечат 205 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье в Facebook главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" [по данным] на 31 мая состоят на лечении 205 пациентов с коронавирусом. Также с кислородной поддержкой [находятся] 148 человек, на ИВЛ [находятся] 16 человек", - написал он.

По данным главного врача, за сутки в медицинское учреждение поступили 14 пациентов, одного выписали, еще один пациент умер. "Умер мужчина в возрасте 68 лет с положительным [результатом теста на] COVID-19", - уточнил Переходов.

По данным главврача больницы №15 им. Филатова Валерия Вечорко, размещенным на его странице в Facebook, в медучреждении лечатся 1 118 человек, среди них 546 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "Сводка на 31 мая: всего на лечении: 1 118. Из них: с диагнозом внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1 073, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: 546", - говорится в сообщении.

В отделении реанимации находится 156 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 49 человек. За сутки в медицинское учреждение поступил 121 пациент, выписаны 84 человека.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 31 мая в медучреждении проходят лечение 503 человека, из них с коронавирусом 286 человек, в реанимации находятся семь человек, к аппаратам ИВЛ подключены трое. Всего за сутки поступили 29 пациентов, выписаны 11 человек.

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