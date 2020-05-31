Сильный ветер повалил в Москве более 10 деревьев

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сильный ветер повалил более 10 деревьев в Москве в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Более 10 деревьев упали из-за сильного ветра в Москве. На улице Федосьино, 20, на территории реабилитационно-образовательного центра, упало дерево и повисло на проводах", - сказал собеседник агентства.

Еще одно дерево упало на проезжую часть у офисного здания на юго-западе столицы, на Большой Черемушкинской улице. На севере Москвы ветер повалил дерево на дорогу у дома 4 по Часовой улице.

Пострадавших в результате падения деревьев нет.

В воскресенье Главное управление МЧС по Москве вновь распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой и усилении ветра до 18 метров в секунду в течение дня. В ведомстве рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, во время грозы не находиться у водоемов, обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В пятницу и субботу столичный главк МЧС распространял экстренное предупреждение о сильных дождях и грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, из-за дождей подтопления были зафиксированы в семи поселениях на территории Новой Москвы. Всего было подтоплено четыре дачных дома, 15 приусадебных участков, один автомобильный и два пешеходных моста. Дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.