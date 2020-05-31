Горслужбы Москвы в круглосуточном режиме устраняют последствия ливневых дождей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия ливневых дождей, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса городского хозяйства.

С пятницы в столице в среднем выпало около 80 мм осадков, на северо-востоке и юго-западе осадки местами составили до 110 мм.

"Месячная норма - 51 мм, всего за май уже выпало 155 мм, сегодня до конца дня дождливая погода сохранится, ожидается еще 17 мм осадков. Ливни сопровождаются сильным ветром с порывами до 20 м/сек. По данным на 12:00 мск, в городе повалены 96 деревьев, получили повреждения 20 автомобилей, пострадавших нет", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он отметил, что за прошедшие сутки в городе было зафиксировано 18 локальных подтоплений, они были оперативно ликвидированы.

"Аварийные службы ГБУ "Автомобильные дороги", "Мосводоканала" и "Мосводостока" работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад", - сказал Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений не допущено. В режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. "Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей", - сказал Бирюков.