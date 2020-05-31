Работу закрытых вестибюлей пяти станций метро в Москве возобновят с 1 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Пять ранее закрытых вестибюлей станций метро возобновят работу с 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

"С 1 июня возобновится работа ранее закрытых вестибюлей пяти станций метро. Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер. В список попали вестибюли, через которые проходят 1 300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с 5:30 1 июня откроются следующие выходы ранее закрытых вестибюлей станций: "Анино", "Кропоткинская", "Пятницкое шоссе", "Парк Культуры", "Ломоносовский проспект".

При этом по прежнему останутся закрытыми вестибюли 25 станций, где пассажиропоток сейчас меньше в разы. Сами станции продолжают работать, вход в метро и выход в город возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.