В Новой Москве из-за дождя затоплен мост

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Автомобильный мост в Новой Москве затоплен из-за сильного дождя в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сильным дождем затопило мост в деревне Орлово в районе Солнцево. Мост находится в рабочем состоянии, после затопления его перекрыли", - сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье в столице из-за сильного ветра упали более десяти деревьев.

В воскресенье Главное управление МЧС по Москве вновь распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой и усилении ветра до 18 метров в секунду в течение дня. В ведомстве рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, во время грозы не находиться у водоемов, обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В пятницу и субботу столичный главк МЧС распространял экстренное предупреждение о сильных дождях и грозах с порывами ветра до 20 метров в секунду. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, из-за дождей подтопления были зафиксированы в семи поселениях на территории Новой Москвы. Было подтоплено четыре дачных дома, 15 приусадебных участков, один автомобильный и два пешеходных моста. Дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.